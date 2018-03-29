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| | В Раде объяснили, почему на Украине «происходит геноцид»

В Раде объяснили, почему на Украине «происходит геноцид»

Сегодня, 09:14
Украинский депутат Верховной Рады Евгений Мураев не стал выбирать выражений и озвучил открытым текстом свое мнение о том, что именно советы американских экспертов и комиссии МВФ являются основной причиной геноцида украинской нации. Об этом народный избранник сказал в прямом эфире политического ток-шоу на одном из телеканалов.

В Раде объяснили, почему на Украине «происходит геноцид»

 

По мнению парламентария, на протяжении последних четырех лет страна де-факто находится в режиме внешнего управления со стороны американских политических кругов и различных комиссий Конгресса США.

Политическая элита страны подсела на кредитные транши МВФ и транснациональных корпораций, которые заинтересованы в бесконтрольном пользовании природных и человеческих ресурсов. Абсурдные советы о повышении цен на газ на несколько порядков и без того обостряют ситуацию на внутреннем рынке Украины, где розничные цены на отдельные товары и услуги давно уже опережают среднеевропейские.
Сергей Денисов
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