В Раде объяснили, почему на Украине «происходит геноцид»

По мнению парламентария, на протяжении последних четырех лет страна де-факто находится в режиме внешнего управления со стороны американских политических кругов и различных комиссий Конгресса США.
Политическая элита страны подсела на кредитные транши МВФ и транснациональных корпораций, которые заинтересованы в бесконтрольном пользовании природных и человеческих ресурсов. Абсурдные советы о повышении цен на газ на несколько порядков и без того обостряют ситуацию на внутреннем рынке Украины, где розничные цены на отдельные товары и услуги давно уже опережают среднеевропейские.
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