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| | Мэр Риги выделит семьям жертв пожара в Кемерово больше российских властей

Мэр Риги выделит семьям жертв пожара в Кемерово больше российских властей

Вчера, 23:12
Рига намерена пожертвовать пострадавшим семьям из Кемерова по 50 тыс евро (3,5 млн рублей), что превышает сумму выплат со стороны российских властей. Ранее губернатор области информировал, что пострадавшие получат от местных властей по 1 млн рублей.

Мэр Риги выделит семьям жертв пожара в Кемерово больше российских властей

 

Мэр Риги Нил Ушаков на своей странице в соцсети уведомил о том, что семьям из Кемерова, которые потеряли близких во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня», выплатят по 3,5 млн рублей (по 50 тыс евро), что превышает суммы выплат от кемеровских властей, которые говорили о выплатах по 1 млн рублей на семью. Также семьях жертв пожара выплатит еще по 1 млн рублей федеральные органы и по 3 млн рублей выделит совладелец сгоревшего ТЦ.

Официальной причиной пожара, произошедшего 25 марта, сейчас считают неисправное состояние проводки торгового центра на момент возгорания. Большую роль в количестве жертв сыграли несработавшая пожарная сигнализация и нефункционировавшие пожарные выходы.
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