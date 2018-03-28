Мэр Риги выделит семьям жертв пожара в Кемерово больше российских властей

Мэр Риги Нил Ушаков на своей странице в соцсети уведомил о том, что семьям из Кемерова, которые потеряли близких во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня», выплатят по 3,5 млн рублей (по 50 тыс евро), что превышает суммы выплат от кемеровских властей, которые говорили о выплатах по 1 млн рублей на семью. Также семьях жертв пожара выплатит еще по 1 млн рублей федеральные органы и по 3 млн рублей выделит совладелец сгоревшего ТЦ.
Официальной причиной пожара, произошедшего 25 марта, сейчас считают неисправное состояние проводки торгового центра на момент возгорания. Большую роль в количестве жертв сыграли несработавшая пожарная сигнализация и нефункционировавшие пожарные выходы.
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