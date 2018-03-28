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| | За голову украинского пранкера объявлена награда в 12 млн рублей

За голову украинского пранкера объявлена награда в 12 млн рублей

Сегодня, 22:27
Сообщается, что поимку украинского пранкера Евгения Вольнова, который распространял фейк про 300 погибших в ТЦ «Зимняя вишня», объявлена награда в 12 млн рублей. Вольнов признался, что за такие деньги поймает сам себя.

За голову украинского пранкера объявлена награда в 12 млн рублей

 

Жители Кемерова объявили о том, что поймавшему украинского пранкера Евгения Вольнова они выплатят 12 млн рублей. Ранее блогера обвиняли в том, что именно он начал, посредством розыгрыша работников кемеровского морга, распространять неправдивую информацию о 300 жертвах пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Сам пранкер, когда узнал какие деньги платят за его поимку, сообщил, что готов поймать себя сам, если и правда заплатят.

На Вольнова, которого в реальности зовут Никита Кувиков, уже завели уголовное дело, а многие жители Кемерова считают его провокатором, который устроил развлечение из всероссийской трагедии. Украинским СМИ блогер рассказал, что на самом деле он говорил правду, хоть сведения, которые он озвучивал во время пранка и были взяты из его догадок. Пранкер назвал цифру в 300 погибших из-за того, что в том самом запертом кинотеатре в «Зимней вишне» было именно столько мест для зрителей. По его мнению, он еще сильно преуменьшил количество жертв, но его ложь не идет ни в какое сравнение с враньем российских СМИ.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал не верить информации о количестве погибших из соцсетей.
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