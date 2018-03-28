Особняк профессора Снегирева в Москве продан за 187 млн

Усадьба - самый распространенный архитектурный стиль в 18-19 веках. Многоэтажных доходных домов мало и все зажиточные москвичи живут в усадьбах. Об этой архитектуре много ностальгии у Чехова, Короленко, Толстого и Достоевского. К усадьбе прилагался пар или сад.
Последняя московская усадьба ушла с аукциона очень тихо. Фирма «Открытие» приобрело строение и прилегающую территорию в 0,15 га. Новый собственник обрел недвижимость на условиях скрупулезной реставрации фасада. Последние 20 лет усадьба никак не использовалась московскими властями.
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