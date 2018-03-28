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| | Особняк профессора Снегирева в Москве продан за 187 млн

Особняк профессора Снегирева в Москве продан за 187 млн

Сегодня, 19:58
Дом профессора медицинских наук Владимира Снегирева на Плющихе продан за 187 миллионов рублей без особой аукционной борьбы. Этот памятник архитектуры федерального значения – последний оплот истории строительства жилья усадебного типа в Москве.

Особняк профессора Снегирева в Москве продан за 187 млн

 

Усадьба - самый распространенный архитектурный стиль в 18-19 веках. Многоэтажных доходных домов мало и все зажиточные москвичи живут в усадьбах. Об этой архитектуре много ностальгии у Чехова, Короленко, Толстого и Достоевского. К усадьбе прилагался пар или сад.

Последняя московская усадьба ушла с аукциона очень тихо. Фирма «Открытие» приобрело строение и прилегающую территорию в 0,15 га. Новый собственник обрел недвижимость на условиях скрупулезной реставрации фасада. Последние 20 лет усадьба никак не использовалась московскими властями.
Сергей Денисов
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