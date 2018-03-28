Чиновники Кемерово не захотели нести ответственность за пожар в ТЦ «Зимняя вишня»

Кемеровские чиновники отказываются признавать свою ответственность за пожар 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня». По словам заммэра по градостоительсву, винить нужно областных «профессионалов», которые проводили экспертизу торгового центра.

Чиновники Кемеровской области не хотят признавать свою ответственность за пожар 25 марта в местном торговом центре «Зимняя вишня». Заммэра города по градостроительсву сообщил, что хоть в документах о допуске ТЦ и стоит его подпись, винить нужно областных «профессионалов», которые проводили экспертизу данной постройки. Заммера считает, что после того, как ТЦ «Зимняя вишня» был введен в эксплуатацию, его должны были еще раз проверить за четыре года использования.В то же время, экс-глава стройнадзора по области рассказала, что забыла, как подписывала разрешение о строительстве «Зимней вишни». За это, по ее мнению, должны быть ответственны ее замы, ведь она не проверяет, а только утверждает.