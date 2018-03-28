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| | 30-летний житель Тольятти станцевал на кладбище в женском платье

30-летний житель Тольятти станцевал на кладбище в женском платье

Сегодня, 18:04
Александр Ильин, житель Тольятти, исполнил танец на кладбище в женском платье. Видеозаписью своего поступка он поделился на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

30-летний житель Тольятти станцевал на кладбище в женском платье

 

Основное отличие Александра от большинства пользователей Сети заключается в том, что он публикует эксцентричные ролики и фотографии в интернете. На его странице в контакте часто публикуются видеозаписи различного содержания, которые больше подойдут для фриков. Между Александром и Кириллом Терёшиным, больше известным как «руки-базуки», пользователи Сети прослеживают связь, и называют второго примером подражания для подобных людей.

Два видеоролика о том, как Ильин танцует на могилах в женском платье, посчитали последствием проигранного спора или нахождением в невменяемом состоянии. Однако Александр ранее утверждал, что все подобные действия являются самовыражением и элементами шоу. Стоит отметить, что на своей странице в социальной сети он просит называть его «Юленькой».
Павел Селивёрстов
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