30-летний житель Тольятти станцевал на кладбище в женском платье

Александр Ильин, житель Тольятти, исполнил танец на кладбище в женском платье. Видеозаписью своего поступка он поделился на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Павел Селивёрстов

Основное отличие Александра от большинства пользователей Сети заключается в том, что он публикует эксцентричные ролики и фотографии в интернете. На его странице в контакте часто публикуются видеозаписи различного содержания, которые больше подойдут для фриков. Между Александром и Кириллом Терёшиным, больше известным как «руки-базуки», пользователи Сети прослеживают связь, и называют второго примером подражания для подобных людей.Два видеоролика о том, как Ильин танцует на могилах в женском платье, посчитали последствием проигранного спора или нахождением в невменяемом состоянии. Однако Александр ранее утверждал, что все подобные действия являются самовыражением и элементами шоу. Стоит отметить, что на своей странице в социальной сети он просит называть его «Юленькой».