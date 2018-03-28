Губернатор Тулеев начал принимать у себя родственников жертв пожара в Кемерово

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев начал встречаться с родственниками погибших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Вчера, когда люди вышли на митинг в центре Кемерово и требовали с ним встречи, он отказался увидеться с ними. Семьям погибших людей он выразил соболезнования.

Николай Офицеров

», - заявил губернатор.Первые просьбы, которые были озвучены людьми в ходе организованного Тулеевым приема, глава области уже поручил исполнить. В частности, речь шла об организации санаторно-курортного лечения для матери двоих погибших детей. Также родственники обращались с вопросами о порядке проведения похоронных мероприятий.Тулеев ранее пообещал также, что областные власти помогут семьям, потерявшим близких и за каждого погибшего родственника пообещал по миллиону рублей. Всех собравшихся вчера граждан в центре Кемерово он назвал «бузотерами» и «оппозиционерами», несмотря на то, что там присутствовали семьи погибших в «Зимней вишне» детей и взрослых.