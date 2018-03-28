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| | В Москве проводится профилактика бешенства среди бездомных животных

В Москве проводится профилактика бешенства среди бездомных животных

Сегодня, 17:50
В Москве ветеринарные службы осуществляют профилактику бешенства бездомных животных, сообщил глава ветеринарного комитета столицы. Профилактика имеет положительный результат, заболеваемость бешенством у диких животных фиксируется в три раза реже.

В Москве проводится профилактика бешенства среди бездомных животных

 

На территории города Москва проводится профилактика бешенства среди бездомных животных. Об этом проинформировал глава ветеринарного комитета столицы Алексей Сауткин 28 марта. Профилактика проводится с помощью оральной вакцины для иммунизации, которая троекратно раскладывается в местах скопления животных.

Также в столице России распространили свыше 20 тыс листовок, в которых приводится информация о бешенстве. Кроме того, сотрудники ветеринарного комитета провели с москвичами работу по разъяснению особенностей данной темы.

По данным ведомства, за период с 2015 до 2017 года случаи заболевания бешенством сократились с 20 прецедентов до 6. С начала текущего года в Москве было зафиксировано два инцидента с инфицированием данной болезнью.
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