В Москве проводится профилактика бешенства среди бездомных животных

На территории города Москва проводится профилактика бешенства среди бездомных животных. Об этом проинформировал глава ветеринарного комитета столицы Алексей Сауткин 28 марта. Профилактика проводится с помощью оральной вакцины для иммунизации, которая троекратно раскладывается в местах скопления животных.
Также в столице России распространили свыше 20 тыс листовок, в которых приводится информация о бешенстве. Кроме того, сотрудники ветеринарного комитета провели с москвичами работу по разъяснению особенностей данной темы.
По данным ведомства, за период с 2015 до 2017 года случаи заболевания бешенством сократились с 20 прецедентов до 6. С начала текущего года в Москве было зафиксировано два инцидента с инфицированием данной болезнью.
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