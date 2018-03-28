Омбудсмен предложил вернуть гайд-парки в Петербург

Александр Шишлов, как омбудсмен Петербурга, выступил с предложением о возвращении гайд-парков в город. Из-за того, что сейчас их недостаточное количество, нарушаются права граждан на свободные собрания.

Ответственный за права в Петербурге Александр Шишлов рассказал, что необходимо вернуть гайд-парки в город. В настоящее время в Петербурге недостаточно мест для свободных собраний граждан, что нарушает права человека относительно этого. Увеличение числа парков может решить эту проблему.Шишлов считает, что петербургские власти часто неуважительно относятся к желаниям горожан, когда те хотят найти место для проведения какой-либо встречи или мероприятия. Отказы в этом происходят регулярно, а аргументируются они надуманными причинами.Ранее омбудсмен уже выступал с заявлением, что у граждан, проживающих в Петербурге, должна быть возможность в случае необходимости провести в центре города мирные общественные собрания. По словам Шишлова, Марсово поле не является исключением – люди имеют конституционное право использовать его как место для собраний.