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| | Собянин встретился с руководителями благотворительных фондов

Собянин встретился с руководителями благотворительных фондов

Сегодня, 17:09
Мэр Москвы Сергей Собянин провел встречу с руководителями благотворительных фондов. Он заявил, что городские власти поддерживают инициативы этих организаций. Благотворительных организаций в столице примерно 300. Среди них есть организации регионального и федерального значения.

Собянин встретился с руководителями благотворительных фондов

 

Собянин подчеркнул, что решился провести встречу несмотря на общенациональный траур по погибшим в Кемерово. Это решение он объяснил тем, что встреча как раз посвящена теме помощи людям, попавшим беду или сложную жизненную ситуацию. Обращаясь к главам фондов, Собянин отметил, что деятельность организаций, руководство которыми они осуществляют, чрезвычайно важна и нужна, особенно Москве и другим большим регионам.

Глава столичной администрации также рассказал, что в Москве с 7 по 15 апреля будет проводиться фестиваль «Пасхальный дар». В это же время будет открыт общий счет, на который люди смогут перечислять средства для нуждающихся в помощи людей. Собянин уточнил, что так люди получат четкое представление, куда перечислять деньги, а затем собравшиеся помогут распределить деньги по фондам.

Фестиваль «Пасхальный дар» входит в весенний цикл «Московских сезонов». Мероприятие будет проходить на 38 городских площадках. Самые масштабные празднества пройдут на Манежной и Тверской площади, а также на площади Революции.
Дарья Светозарова
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