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Памятники на станции метро «Площадь революции» в Москве отреставрируют

Сегодня, 17:03
Глава отдела культурного наследия в Москве Алексей Емельянов заявил, что памятники на станции метро «Площадь революции» отреставрируют. Особенно нуждается в ремонте скульптура «Пограничник с собакой».

Памятники на станции метро «Площадь революции» в Москве отреставрируют

 

Существует поверье среди студентов, что если потереть нос двуногому другу, запечатленному на памятнике, то экзамен пройдет успешно. Учащиеся вузов с надеждой дотрагиваются до животного. В итоге бронзовый слой в скульптуре истончается. На станции метро «Площадь революции» стоит 76 статуй. Все они сделаны в Ленинградской мастерской художественного литья. Организовал рабочий процесс скульптор Матвей Минзер.

Влюбленные верят, если дотронуться до обуви бронзовой дамы, то свидание запомнится на всю жизнь. В результате «всенародной любви» скульптуры портятся, поэтому необходимо срочно отреставрировать их, чем и собираются заняться умельцы. Перед проведением работ нужно обзавестись разрешением администрации московской подземки.
Домбровский Сергей
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