Защитница Шурыгиной четвёртый раз стала мамой

Александра, внучка знаменитого советского актёра Олега Стриженова, родила мальчика 27 марта, о чём сама заявила на своей странице в Instagram.

На её странице в социальных сетях была опубликована запись, на которой Александра находится перед родами в своей палате, а после добавлено фото с рукой младенца и биркой. Стало известно, что это мальчик ростом 52 сантиметра, весом 3540 грамм и родился в 19:50. Александра поблагодарила сотрудников роддома за их профессионализм и заботу. Подписчики Александры обрадовались её счастью, желали здоровья малышу, маме и благополучия семье. Это уже четвертые роды для Стриженовой и она по праву считается многодетной матерью.

Стоит упомянуть, что Александра стала известна после появления на различных скандальных телешоу. Больше всего она запомнилась зрителям своей ярой защитой Дианы Шурыгиной, и за упорное желание отправить в тюрьму её «насильника». Однако, её эмоциональное поведение во время съемок телепередачи едва не стали причиной выкидыша.