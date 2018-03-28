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| | Защитница Шурыгиной четвёртый раз стала мамой

Защитница Шурыгиной четвёртый раз стала мамой

Сегодня, 16:28
Александра, внучка знаменитого советского актёра Олега Стриженова, родила мальчика 27 марта, о чём сама заявила на своей странице в Instagram.

Защитница Шурыгиной четвёртый раз стала мамой

 

На её странице в социальных сетях была опубликована запись, на которой Александра находится перед родами в своей палате, а после добавлено фото с рукой младенца и биркой. Стало известно, что это мальчик ростом 52 сантиметра, весом 3540 грамм и родился в 19:50. Александра поблагодарила сотрудников роддома за их профессионализм и заботу. Подписчики Александры обрадовались её счастью, желали здоровья малышу, маме и благополучия семье. Это уже четвертые роды для Стриженовой и она по праву считается многодетной матерью.

Защитница Шурыгиной четвёртый раз стала мамой

 

Стоит упомянуть, что Александра стала известна после появления на различных скандальных телешоу. Больше всего она запомнилась зрителям своей ярой защитой Дианы Шурыгиной, и за упорное желание отправить в тюрьму её «насильника». Однако, её эмоциональное поведение во время съемок телепередачи едва не стали причиной выкидыша.
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