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| | В США пользователями Facebook подан первый иск против соцсети

В США пользователями Facebook подан первый иск против соцсети

Сегодня, 16:19
Пользователи Facebook из США сделали первое обращение в суд с целью возмещения ущерба из-за утечки их данных. Представители соцсети пока не высказали свое официальное мнение по этому случаю.

В США пользователями Facebook подан первый иск против соцсети

 

В суд штата Калифорния в США пользователи социальной сети Facebook подали на нее первый иск в суд с требованием компенсировать ущерб за утечку их личных данных, однако денежная сумма компенсации не озвучивается. Представители Facebook еще не высказали свое официальное мнение публично по данному вопросу.

Пользователи социальной сети считают, что Facebook шпионит за ними. Оказалось, что метаданные про телефонные разговоры и переписки сохраняются в профилях юзеров.

Ранее сообщалось, что в суд на Facebook подавали и инвесторы компании из-за того, как высказывались представители социальной сети про утечку данных. По мнению инвесторов, из-за подобного поведения управления компании они потеряли до 17% своей прибыли, и требовали компенсировать данный убыток.
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