На Среднем Урале приостановили работу школьной столовой из-за антисанитарии

Нарушения правил зафиксировали в селе Адриановичи Свердловской области, которое находится под Серовом. В результате полной антисанитарии в школьной столовой зафиксировали случаи кишечных заболеваний.

Домбровский Сергей

Информацию об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области. При проверке специалисты обнаружили несоответствие действующим санитарным нормам. Из-за непригодного состояния ванн при мытье посуды вода стекает на пол. Определение понятия «ремонт» в школьной столовой в Адриановичах давно забыли. В помещениях грязь, пыль никто не вытирает. Оборудование для приготовления пищи поломано и находится в ужасном состоянии, так как за ним никто не следит.Дети едят из битой посуды, на тарелках обнаружены трещины. Чашки грязные, эмаль на них повреждена. Работники столовой не имеют прививок от гепатита A и дизентерии. В таких условиях можно приобрести целый комплекс желудочно-кишечных заболеваний. Ответственность за организацию питания школьников в Адриановичах несет частный предприниматель Богданова Н.В. Бизнесвумен отправили в Серовский суд объяснять, почему она допустила подобные нарушения. Школьную столовую закрыли на 90 суток до завершения разбирательств в этом деле.