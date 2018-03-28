На Среднем Урале приостановили работу школьной столовой из-за антисанитарии

Информацию об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области. При проверке специалисты обнаружили несоответствие действующим санитарным нормам. Из-за непригодного состояния ванн при мытье посуды вода стекает на пол. Определение понятия «ремонт» в школьной столовой в Адриановичах давно забыли. В помещениях грязь, пыль никто не вытирает. Оборудование для приготовления пищи поломано и находится в ужасном состоянии, так как за ним никто не следит.
Дети едят из битой посуды, на тарелках обнаружены трещины. Чашки грязные, эмаль на них повреждена. Работники столовой не имеют прививок от гепатита A и дизентерии. В таких условиях можно приобрести целый комплекс желудочно-кишечных заболеваний. Ответственность за организацию питания школьников в Адриановичах несет частный предприниматель Богданова Н.В. Бизнесвумен отправили в Серовский суд объяснять, почему она допустила подобные нарушения. Школьную столовую закрыли на 90 суток до завершения разбирательств в этом деле.
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