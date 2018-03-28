С апреля подмосковным врачам начнут доплачивать 32 тыс рублей

С апреля текущего года подмосковным педиатрам и терапевтам могут ввести доплату в размере 32 тыс рублей ежемесячно. Об этом рассказал глава Министерства охраны здоровья по Московской области.

После сообщения главы Министерства охраны здоровья по Московской области стало известно, что подмосковным педиатрам и терапевтам собираются ввести ежемесячную надбавку в размере 32 тыс рублей. Для этого врач должен работать не выше, чем на 1,25 ставки и только в одном участке, где за ним закреплены 1,7 тыс взрослых пациентов и 800 детей.Также врачу нужно выполнять основные показатели, которые сообщают о его врачебной компетентности. Среди них низкий показатель смертности на закреплённом за врачом участке и отсутствие жалоб со стороны пациентов.Министр сообщил, что данная доплата может существенно помочь молодым врачам, только что окончившим высшее учебное заведение – они получают 25 тыс рублей. Кроме того, может увеличиться заработок специалистов на участках, а также могут быть привлечены новые кадры.