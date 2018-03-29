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| | Жительнице Урала во время стоматологической операции пришили щеку к десне

Жительнице Урала во время стоматологической операции пришили щеку к десне

Сегодня, 05:40
Жительница Серова в соцсетях пожаловалась, что в городской стоматологии ей пришили щеку к десне. В результате операция привела не к выздоровлению, а к осложнениям.

Жительнице Урала во время стоматологической операции пришили щеку к десне

 

В одной из групп Серова в соцсети «ВКонтакте» местная жительница рассказала о своем походе в городскую стоматологию. Женщина, пожелавшая остаться неназванной, записалась на удаление зуба, но медики долго не могли провести эту манипуляцию и решили сделать надрез. В результате операция на зубе продлилась более часа. Через несколько дней женщина заметила, что щека пришита к десне. Появились осложнения в виде гнойных выделений и опухоли. Поскольку женщина находилась не в Серове, ей пришлось обратиться за помощью в местную стоматологию.

В стоматологии Серова в ответ на запрос СМИ отметили, что если у пациентов возникают такие ситуации, они обязаны написать жалобу руководству учреждения или в Минздрав.
Виктория Озерова
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