Жительнице Урала во время стоматологической операции пришили щеку к десне

Жительница Серова в соцсетях пожаловалась, что в городской стоматологии ей пришили щеку к десне. В результате операция привела не к выздоровлению, а к осложнениям.

Виктория Озерова

В одной из групп Серова в соцсети «ВКонтакте» местная жительница рассказала о своем походе в городскую стоматологию. Женщина, пожелавшая остаться неназванной, записалась на удаление зуба, но медики долго не могли провести эту манипуляцию и решили сделать надрез. В результате операция на зубе продлилась более часа. Через несколько дней женщина заметила, что щека пришита к десне. Появились осложнения в виде гнойных выделений и опухоли. Поскольку женщина находилась не в Серове, ей пришлось обратиться за помощью в местную стоматологию.В стоматологии Серова в ответ на запрос СМИ отметили, что если у пациентов возникают такие ситуации, они обязаны написать жалобу руководству учреждения или в Минздрав.