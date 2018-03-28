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| | Жители омского общежития пожаловались на нереальные условия для жизни

Жители омского общежития пожаловались на нереальные условия для жизни

Сегодня, 15:44
Жильцы одного из омских общежитий обратились к интернет-аудитории за помощью. Они рассказали о том, что здание, находящееся по адресу улица Худенко 3, абсолютно непригодное для жизни.

Жители омского общежития пожаловались на нереальные условия для жизни

 

Обращение появилось в группе «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте». Жильцы общежития рассказали о том, что в помещениях пахнет плесенью, из-за которой невозможно дышать. Также в здании серьезные проблемы с проводкой, которые самостоятельно исправить не удается по причине того, что провода оголены. Они утверждают, что каждую весну и осень их начинает затапливать водой из-за того, что крыша фактически отсутствует.

Жители омского общежития пожаловались на нереальные условия для жизни

 

Жильцы отмечают, что обращались с этой проблемой в разные инстанции, даже на телевидение. Но компания, ответственная за поддержание здание в надлежащем порядке, не обращает внимания на эти замечания. Они обратились к пользователям Сети с вопросом о том, куда им следует обращаться.

Интернет-пользователи отметили, что подобные вопросы следует обсуждать с юристами, которые точно знают, что следует делать. Также они порекомендовали обратиться с жалобами во все возможные инстанции и попробовать сменить компанию.
Павел Селивёрстов
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