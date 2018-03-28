Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

FOREO представил первую в мире зубную щетку-психолога Скончался «человек-оркестр», актер и певец Олег Анофриев Подросткам Волоколамска из-за выбросов газа на свалке «Ядрово» можно не ходить в школу Политика в картинках: Британское посольство опубликовало слайды «по делу Скрипаля» Главный терапевт МО проинспектировала диспансеризацию в Волоколамском районе Кремль отказывается комментировать противоречивые действия властей Кемерово Жители омского общежития пожаловались на нереальные условия для жизни Смартфон LG G7 поступит в продажу с LCD и OLED-экранами Эксперты рассказали о развитии облачных вычислений в 2018 году Певца Ар Келли обвиняют в сексуальных связях с 14-летней девочкой Тот же Чернобыль: Блогеры пиарятся на трагедии в Кемерове 502 гостиницы завысили цены перед ЧМ - 2018
| | Подросткам Волоколамска из-за выбросов газа на свалке «Ядрово» можно не ходить в школу

Подросткам Волоколамска из-за выбросов газа на свалке «Ядрово» можно не ходить в школу

Сегодня, 16:00
Родители волоколамских школьников явочным порядком запретили детям появляться на улице и ходить в школу. Это произошло неделю назад из-за выброса сероводорода на полигоне «Ядрово». Информацию об этом в очередной раз озвучили местные интернет-ресурсы.

Подросткам Волоколамска из-за выбросов газа на свалке «Ядрово» можно не ходить в школу

 

57 детей за предыдущие несколько дней обратились к докторам с жалобами на головные боли и тошноту. Причиной недомоганий, как выяснилось, стали выбросы сероводорода на свалке отходов в «Ядрово».

Перипетия событий очень напряженная. Сначала жители получили неквалифицированную отписку от глав Общественной платы РФ, затем последовали ни к чему не обязывающие заявления других официальных лиц. В конце концов власти признали реальную опасность выбросов ядовитого газа с полигона. Нашли крайнего. Им оказался глава районной администрации Евгений Гаврилов. Чиновника уволили, а проблема осталась.

Сейчас чиновники в ступоре. Пока рекомендовали родителям не посылать детей в школу, пока идет «извержение» свалки.
Сергей Денисов
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
В «Ядрово» выброс газа превысил семикратную норму
В «Ядрово» выброс газа превысил семикратную норму

Сегодня ночью удалось зафиксировать семикратное увеличение допустимой нормы газа на полигоне «Ядрово». Люди снова пожаловались на неприятный запах в воздухе.

Шендерович: Жители Волоколамска сами виновны в отравлении своих детей
Шендерович: Жители Волоколамска сами виновны в отравлении своих детей

По мнению публициста Виктора Шендеровича, жители Волоколамска не имеют права жаловаться на отравление своих детей, поскольку они сами приложили к этому

Минздрав сообщил о стоянии детей, отравившихся в Волоколамске
Минздрав сообщил о стоянии детей, отравившихся в Волоколамске

Руководитель Минздрава Московской области Дмитрий Марков заявил, из шести детей, отравившихся в Волоколамске 21 марта после выброса сероводорода на полигоне

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости