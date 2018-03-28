Подросткам Волоколамска из-за выбросов газа на свалке «Ядрово» можно не ходить в школу

Родители волоколамских школьников явочным порядком запретили детям появляться на улице и ходить в школу. Это произошло неделю назад из-за выброса сероводорода на полигоне «Ядрово». Информацию об этом в очередной раз озвучили местные интернет-ресурсы.

Сергей Денисов

57 детей за предыдущие несколько дней обратились к докторам с жалобами на головные боли и тошноту. Причиной недомоганий, как выяснилось, стали выбросы сероводорода на свалке отходов в «Ядрово».Перипетия событий очень напряженная. Сначала жители получили неквалифицированную отписку от глав Общественной платы РФ, затем последовали ни к чему не обязывающие заявления других официальных лиц. В конце концов власти признали реальную опасность выбросов ядовитого газа с полигона. Нашли крайнего. Им оказался глава районной администрации Евгений Гаврилов. Чиновника уволили, а проблема осталась.Сейчас чиновники в ступоре. Пока рекомендовали родителям не посылать детей в школу, пока идет «извержение» свалки.