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| | Власти Петербурга выделят 1,3 млрд на лечение редких болезней

Власти Петербурга выделят 1,3 млрд на лечение редких болезней

Сегодня, 05:20
Согласно официальной статистике, в Санкт-Петербурге проживают 980 граждан, страдающих от наличия орфанных заболеваний. На лечение подобных редких болезней правительство города выделит более миллиарда рублей.

Власти Петербурга выделят 1,3 млрд на лечение редких болезней

 

Лечение орфанных заболеваний зачастую требует поддержки со стороны государства, так как болезни такого характера затрагивают лишь небольшую часть населения. Внимание данной проблеме решили уделить власти Санкт-Петербурга, пообещавшие выделить порядка 1,3 миллиарда рублей на закупку дорогостоящих медикаментов, которые помогут лечить людей с редкими диагнозами. Данная информация была обнародована представителями петербургского комитета по здравоохранению.

По данным официальной статистики, среди 980 петербуржцев с наличием редких заболеваний, 274 пациента с орфанными болезнями являются детьми. Заметим, в Санкт-Петербурге с начала нынешнего года было выделено более 3,3 миллиардов рублей на обеспечение различных категорий горожан необходимыми медицинскими изделиями и медикаментами.
Александр Вест
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