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| | Главный терапевт МО проинспектировала диспансеризацию в Волоколамском районе

Главный терапевт МО проинспектировала диспансеризацию в Волоколамском районе

Сегодня, 15:51
Наталья Санина, занимающая должность главного терапевта по Московской области, проинспектировала условия диспансеризации в медицинских учреждениях и школах Волоколамского района.

Главный терапевт МО проинспектировала диспансеризацию в Волоколамском районе

 

По словам Натальи Саниной, в данный момент специалисты ведут активную подготовку к диспансеризации и профильному осмотру всего населения в Волоколамском районе и в самом Волоколамске. Санина заметила, что в день в каждой из школ медицинские специалисты осматривают минимум по 100 учеников для обеспечения спокойствия их родителей. К нынешнему моменту диспансеризация осуществляется уже в течение 10 дней, а график последующих осмотров населения рассчитан ещё на следующие 10 суток.

С помощью узкопрофильных специалистов жители указанного региона проходят профессиональный осмотр дыхания, кожи, а при выявлении некоторых отклонений назначается курс лечения. Заметим, отныне во всех волоколамских школах преподаватели перед началом урока обязаны удостовериться в нормальном состоянии здоровья всех школьников в классе.
Александр Вест
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