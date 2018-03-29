Аллигатор поведал американцу пол его будущего ребёнка

В Сети широкое распространение получил видеоролик, на котором американец с помощью живого аллигатора сумел выведать пол своего будущего ребёнка. Пол ребёнка аллигатор сумел определить с помощью желе.

Женщина заранее выскоблила арбуз и наполнила его желе, цвет которого и должен был сообщить американцу пол ребёнка. На видео запечатлён момент, когда гости, собравшиеся на вечеринке, затаив дыхание, наблюдали за тем, как аллигатор раскусывает арбуз, внутри которого находилось желе голубого цвета, сообщившее счастливому отцу о его первенце.

Александр Вест

В США довольно популярной является традиция, по которой устраивается вечеринка, а женщина, которая ждёт ребёнка, неким неординарным способом сообщает отцу будущего ребёнка пол ожидаемого чада. На видео запечатлён момент одной из таких вечеринок, на которой американка решила сообщить своему мужу пол его будущего ребёнка, используя его любимого питомца аллигатора, которого они держат дома.