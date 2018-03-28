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| | «Яндекс» накормит города-миллионники

«Яндекс» накормит города-миллионники

Сегодня, 15:17
В Северной столице до конца нынешнего года запустят сервис «Яндекс.Еда». Корпорация планирует распространить эту услугу по всем провинциальным городам с населением от одного миллиона человек. Информацию об этом озвучило руководство фирмы на своем ресурсе.

«Яндекс» накормит города-миллионники

 

Подобная услуга на данный момент распространена только в Москве, однако динамика ее популярности подвигла компанию распространить доставку ресторанной пищи в провинции. Вопросы монетизации услуги отработаны в Москве и составляют процентное отчисление ресторана от каждой сделки. Сколько процентов будет забирать себе поисковик, не известно. Зато известно повышение рентабельности заведения, которое пользуется услугами агрегатора – 29-33%.

Уже сегодня только в одной Москве «Яндекс» сотрудничает более, чем с 2 300 ресторанами и кафе. Доставка пищи в офисы осуществляется, как курьерами заведений, так и доставкой спецслужбы поисковика.
Сергей Денисов
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