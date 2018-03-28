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| | Комитет Госдумы не поддержал законопроект о регистрации в соцсетях по паспорту

Комитет Госдумы не поддержал законопроект о регистрации в соцсетях по паспорту

Сегодня, 13:57
Народные избранники попытались «посягуть на святое» - анонимность пользователей социальных сетей. Комитет по вопросам семьи, женщин и детей посоветовал депутатам отклонить этот законопроект, о чем и уведомил российских граждан на своем сайте.

Комитет Госдумы не поддержал законопроект о регистрации в соцсетях по паспорту

 

Мотивация парламентария выглядит здраво. Нельзя без паспорта зарегистрироваться в Сети потому что анонимно можно использовать ложный аккаунт и через него распространять фейковую информацию, порочащую честь и достоинство граждан.

Инициаторы добавили сюда и незаконный бизнес и несколько видов мошенничества. Однако электронную паспортную регистрацию отменили вовсе не из-за того, чтобы сохранить россиянам «кусок» частной территории, а затем, что регистрационная процедура, имеет много ущербных лакун, которые можно обходить самостоятельно (нарисовать фиктивный документ).

Взять под контроль социальные сети – сложный процесс, которые воспроизвести в полном объеме невозможно. Об этом заявили китайские силовики в январе этого года
Сергей Денисов
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