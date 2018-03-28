Скончался сын знаменитого конструктора Михаила Калашникова

Родился Виктор Калашников 16 июля 1942 года. В 1966 году окончил Ижевский механический институт и приступил к работе в отделе Главного конструкторского бюро по разработке новых изделий, выпускаемых местным машинным заводом.
При освоении автомата Калашникова провел многочисленные исследования, а также разработал ряд узлов и деталей на уровне изобретений. В разработке самозарядных охотничьих карабинов принимал непосредственное участие, а также разработал по конкурсу блокировку ударника для карабина «Медведь-3».
Награжден большим количеством значимых наград, в том числе орденом «Знак Почета» и медалями «В память 850-летия Москвы», «Честь и польза» Международного благотворительного фонда «Меценаты».
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