Скончался сын знаменитого конструктора Михаила Калашникова

Ведущий инженер-конструктор концерна «Калашников», а также сын знаменитого конструктора главного стрелкового оружия России Михаила Калашкникова Виктор ушел из жизни в Ижевске. Информацию уже подтвердила пресс-служба местного государственного технического университета имени Калашникова.

Николай Офицеров

Родился Виктор Калашников 16 июля 1942 года. В 1966 году окончил Ижевский механический институт и приступил к работе в отделе Главного конструкторского бюро по разработке новых изделий, выпускаемых местным машинным заводом.При освоении автомата Калашникова провел многочисленные исследования, а также разработал ряд узлов и деталей на уровне изобретений. В разработке самозарядных охотничьих карабинов принимал непосредственное участие, а также разработал по конкурсу блокировку ударника для карабина «Медведь-3».Награжден большим количеством значимых наград, в том числе орденом «Знак Почета» и медалями «В память 850-летия Москвы», «Честь и польза» Международного благотворительного фонда «Меценаты».