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| | 502 гостиницы завысили цены перед ЧМ - 2018

502 гостиницы завысили цены перед ЧМ - 2018

Сегодня, 13:06
Роспотребнадзор держит руку на пульсе гостиничного и ресторанного бизнеса. Контролирующее учреждение провело масштабный мониторинг свыше десяти тысяч объектов и обнаружило 502 случая спекулятивного завышения цен на свои услуги в преддверии ЧМ – 2018 по футболу. Информацию об этом чиновники разместили на своем сайте.

502 гостиницы завысили цены перед ЧМ - 2018

 

Меры последовали оперативно. Собственники оштрафованы на четыре миллиона триста тысяч рублей. Тем не менее, «предпринимательское влечение» к получению незаконных прибылей не останавливает бизнесменов. Только за эту неделю зафиксировано 12 новых нарушений в ценовой политике.

Лидерами нарушений оказались держатели гостиничных комплексов в Санкт-Петербурге, за ними идут владельцы калининградских отелей, затем ростовчане и замыкают «черный список» спекулянтов краснодарцы.
Сергей Денисов
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