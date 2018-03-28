502 гостиницы завысили цены перед ЧМ - 2018

Меры последовали оперативно. Собственники оштрафованы на четыре миллиона триста тысяч рублей. Тем не менее, «предпринимательское влечение» к получению незаконных прибылей не останавливает бизнесменов. Только за эту неделю зафиксировано 12 новых нарушений в ценовой политике.
Лидерами нарушений оказались держатели гостиничных комплексов в Санкт-Петербурге, за ними идут владельцы калининградских отелей, затем ростовчане и замыкают «черный список» спекулянтов краснодарцы.
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