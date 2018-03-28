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| | Липецкая молодежь завоевала федеральные гранты

Липецкая молодежь завоевала федеральные гранты

Сегодня, 22:20
В Липецке сразу двое молодых людей победили в конкурсе федеральных грантов, который ежегодно проводится агентством по делам молодежи. Конкурс обрел популярность и в этом году в группе проектов «Творческие инициативы молодежи», сразу два человека получили правительственные гранты.

Липецкая молодежь завоевала федеральные гранты

 

В номинации «Музыка и хореография» единовременное вспомоществование в 1 000 000 рублей получил житель Липецка Илья Мезенцев со своим проектом «Студия танцевальной культуры «Ангажемент», а в номинации «Литература и история» полмиллиона досталось Елизавете Поповой за проект «Поиск», который показывает начинающим исследователям методику погружения в историческую реальность. Областная власть в Липецке уделяет большое внимание молодежным инициативам. Здесь подростки изначально мотивированы на создание любопытных продуктов интеллектуальной и культурной деятельности, которые интересны и взрослым специалистам.

Победа липецким школьникам далась нелегко. В конкурсе принимали участие 1700 человек из всех регионов Российской Федерации.
Сергей Денисов
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