Липецкая молодежь завоевала федеральные гранты

В Липецке сразу двое молодых людей победили в конкурсе федеральных грантов, который ежегодно проводится агентством по делам молодежи. Конкурс обрел популярность и в этом году в группе проектов «Творческие инициативы молодежи», сразу два человека получили правительственные гранты.

Сергей Денисов

В номинации «Музыка и хореография» единовременное вспомоществование в 1 000 000 рублей получил житель Липецка Илья Мезенцев со своим проектом «Студия танцевальной культуры «Ангажемент», а в номинации «Литература и история» полмиллиона досталось Елизавете Поповой за проект «Поиск», который показывает начинающим исследователям методику погружения в историческую реальность. Областная власть в Липецке уделяет большое внимание молодежным инициативам. Здесь подростки изначально мотивированы на создание любопытных продуктов интеллектуальной и культурной деятельности, которые интересны и взрослым специалистам.Победа липецким школьникам далась нелегко. В конкурсе принимали участие 1700 человек из всех регионов Российской Федерации.