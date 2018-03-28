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| | Разбудили, негодяи: Водитель маршрутки в Ростове уснул за рулем

Разбудили, негодяи: Водитель маршрутки в Ростове уснул за рулем

Сегодня, 12:55
Пассажиры вовремя спохватились и смогли разбудить заснувшего за рулем водителя маршрутного такси в Ростове. Инцидент произошел накануне вечером в маршрутке 90. Очевидец поделился информацией на просторах публичного сообщества «ВКонтакте».

Разбудили, негодяи: Водитель маршрутки в Ростове уснул за рулем

 

«На улице Ларина на светофоре заметил, как маршрутка останавливается на красный свет. При этом, когда загорелся зеленый, водитель движение не начал. Он просто уснул. Со всей ответственностью утверждаю, что это было именно так, ведь я сидел с ним рядом на переднем сидении. Разбудив его, я предложил высадить всех на остановке, а самому лечь отдыхать. К слову, в маршрутке было битком народу. Я в ответ на свое предложение лишь получил ответ, что все в порядке. Хочу, чтоб он знал, что это совершенно не нормально», - заявил возмущенный ростовчанин.

После этого мужчина не успокоился и обратился к властям города с просьбой провести в отношении водителя проверку, а также сделать санитарную и техническую проверку маршрутного такси.
Николай Офицеров
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