Разбудили, негодяи: Водитель маршрутки в Ростове уснул за рулем

Пассажиры вовремя спохватились и смогли разбудить заснувшего за рулем водителя маршрутного такси в Ростове. Инцидент произошел накануне вечером в маршрутке 90. Очевидец поделился информацией на просторах публичного сообщества «ВКонтакте».

Николай Офицеров

», - заявил возмущенный ростовчанин.После этого мужчина не успокоился и обратился к властям города с просьбой провести в отношении водителя проверку, а также сделать санитарную и техническую проверку маршрутного такси.