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| | Собчак обвинила «Дождь» в политической спекуляции на фоне трагедии в Кемерово

Собчак обвинила «Дождь» в политической спекуляции на фоне трагедии в Кемерово

Сегодня, 12:29
Ксения Собчак в личном микроблоге рассказала, что ее очень удивил эфир «Дождя» с траурного митинга на Пушкинской площади. Телеведущая считает, что телеканал занимается политической спекуляций на фоне трагедии в Кемерово.

Собчак обвинила «Дождь» в политической спекуляции на фоне трагедии в Кемерово

 

Ксения Собчак в своем Twitter-аккаунте поделилась постом журналиста Аркадия Кайданова. В публикации он рассказывает об эфире «Дождя» с траурного митинга на Пушкинской площади. Привлекло внимание журналиста то, что представители телеканала прервали гостя программы Сергея Кальварского, который, отметил автор публикации, говорил умные вещи, для того, чтобы проинформировать о том, что на площадь пришел Алексей Навальный. Далее журналисты «Дождя» сообщили, что тот, кто «оседлает этот протест», станет лидером оппозиции. Такое просто возмутило Кайданова.

Ксения Собчак шокирована тем, что такое вообще могли пустить в эфир. Она обвинила «Дождь» в политической спекуляции на трагедии в Кемерово.
Виктория Озерова
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