Американец шокировал жену страшным фото с их свадьбы

Житель США Винсент Александр сделал своей супруге необычный подарок на первую годовщину свадьбы: преподнес ей ужасающий снимок со дня их бракосочетания. Такой презент просто шокировал девушку.

Незадолго до свадебной фотосессии американец Винсент Александр решил разыграть свою невесту. Он попросил брата переодеться в костюм клоуна из известного фильма ужасов и сфотографироваться вместе с молодоженами, причем так, чтобы супруга парня ничего не заметила. Задумка удалась: на фото Манда позировала и улыбалась, ничего не подозревая.

Виктория Озерова

О розыгрыше американец рассказал супруге не сразу. Винсент Александр преподнес своей жене снимок на первую годовщину свадьбы в качестве подарка. Манда была шокирована тем, как ему удалось все это провернуть.