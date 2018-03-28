Американец шокировал жену страшным фото с их свадьбы

Незадолго до свадебной фотосессии американец Винсент Александр решил разыграть свою невесту. Он попросил брата переодеться в костюм клоуна из известного фильма ужасов и сфотографироваться вместе с молодоженами, причем так, чтобы супруга парня ничего не заметила. Задумка удалась: на фото Манда позировала и улыбалась, ничего не подозревая.
О розыгрыше американец рассказал супруге не сразу. Винсент Александр преподнес своей жене снимок на первую годовщину свадьбы в качестве подарка. Манда была шокирована тем, как ему удалось все это провернуть.
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