Лена Миро рассказала, как можно было предотвратить трагедию в Кемерово

Скандальная блогер Лена Миро продолажает активно комментировать страшную трагедию, которая 25 марта произошла в Кемерово. В новой статье журналистка рассказала, как и кто мог предотвратить возгорание торгового центра.

Светлана Славянская

По словам Лены Миро, на территории России трагической закономерностью является то, что каждый год массово загораются культурные центры и государственные здания. По мнению журналистки, стране необходимы ГОСТы, по которым будет закупаться только качественные материалы для постройки зданий, которые не будут моментально возгораться.Также Миро считает, что в стране продолжает расцветать коррупция, а потому начальники халатно отнеслись к пожарной безопасности торгового центра «Зимняя вишня». И последним является то, что Владимир путин в одиночестве не моет управлять такой большой страной: «Ошибка Путина в том, что не получается управлять всей страной в ручном режиме. Его слушаются, но его одного на всю страну очень мало».