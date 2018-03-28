После трагедии в Кемерове страховщики предложат ввести новый вид полисов

Игорь Юргенс, президент Всероссийского союза страховщиков, собрал брифинг журналистов и заявил, что назрела необходимость ввести новый вид страховых полисов для владельцев супермаркетов и заведений массового скопления людей.

Сергей Денисов

Главный страховщик пообещал выйти с таким предложением в комитет Государственной Думы по финансам, чтобы обеспечить законодательную основу подобного страхования. Юргенс сказал, что со времени трагедии в пермском клубе «Хромая лошадь», где погибли во время пожара более полутора сотни человек, прошло уже десять лет, а в плане законодательства о страховке собственности владельцев людных развлекательных мест ничего не сделано.Страховая компания, по мнению Юргенса, будет кровно заинтересована в усилении мер противопожарной безопасности, так как именно она несет материальный ущерб в случае подобных трагедий.По инсайдерской информации депутаты Государственной Думы, члены комитета по финансам, положительно отреагировали на законодательную инициативу снизу.