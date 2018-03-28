В Подмосковье ежегодно поступает более 10 миллионов тонн мусора

Андрей Воробьёв, занимающий должность губернатора Московской области, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил о том, что в Подмосковье каждый год сбрасываются более 10 миллионов тонн мусора.

Александр Вест

Уже в мае в Подмосковье должен завершиться конкурс, в котором будет выбран региональный оператор, обеспечивающий сброс отходов. Воробьёв заметил, что в данный момент достаточно тяжело разобраться, кто участвует в мусорном бизнесе. Также по словам губернатора Московской области, в Подмосковье большинство полигонов до сих пор не имеют соответствующего оборудования, которое необходимо для дегазации, сброса фильтрата, а также для установления защитного слоя.Воробьёв добавил, что задача Подмосковного правительства заключается в безопасной утилизации отходов, а также в закрытии полигонов, которые отравляют многих россиян. Отметим, ранее уже были закрыты 24 полигона. По словам Андрея Воробьёва, на фоне столь значительных проблем с утилизацией отходов в регионе были осуществлены некоторые кадровые перестановки.