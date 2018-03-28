В Госдуме внесли проект, ужесточающий ответственность авиадебоширов

Правительство Российской Федерации направило в Государственную думу законопроект, предусматривающий усиление ответственности за совершение ряда действий противоправного характера на борту воздушного транспорта.

Александр Вест

В предложенном законопроекте закрепляется усиление административной ответственности за игнорирование указаний командира пассажирского авиалайнера, а также совершение действий на воздушном транспорте, имеющих противоправный характер. Заметим, предложенный документ также вводит ответственность административного характера за действия, совершённые на борту всех видов общественного транспорта, подходящие под описания статьи «мелкое хулиганство».Заметим, в марте нынешнего года российский премьер Дмитрий Медведев заявил о том, что новый законопроект утвердит наказание за мелкое хулиганство, которое совершается на всех видах транспорта, в виде лишения свободы сроком до 15 суток, или же в уплате штрафа до 50 тысяч рублей.