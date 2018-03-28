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| | ФАС признала рекламу «Тинькофф банка» с кэшбэком незаконной

ФАС признала рекламу «Тинькофф банка» с кэшбэком незаконной

Сегодня, 09:47
Официальные представители московской Федеральной антимонопольной службы заявили о том, что реклама, сделанная на заказ «Тинькофф банка», содержащая инструкции по возвращению средств (кэшбэк), была признана незаконной.

ФАС признала рекламу «Тинькофф банка» с кэшбэком незаконной

 

В столичном ведомстве пояснили, что при создании рекламы для «Тинькофф банка» был нарушен ряд правил, которым должны следовать в России составители подобных рекламных сообщений. В частности, в рекламе нельзя указывать понятия «первый», «лучший», «самый» без прямого сравнения, или приведения конкретных параметров своего продвигаемого продукта, которые были бы закреплены неким подтверждением. Также в московском ФАС пояснили, что при рекламе финансовых услуг и прочей финансовой деятельности, лицо обязано указывать товарное, или своё собственное наименование.

Незаконной была признана реклама «Тинькофф банка», в которой составители сообщения разместили утверждение о том, что банк предоставляет лучшие карты с функцией кэшбэка. За распространение данного лозунга руководство банка может заплатить штраф в размере 100-500 тысяч рублей.
Александр Вест
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