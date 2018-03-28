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| | В России начался общенациональный траур по жертвам пожара в Кемерово

В России начался общенациональный траур по жертвам пожара в Кемерово

Сегодня, 09:40
Кемеровская трагедия никого не оставила равнодушным. Практически в столицах всех субъектов РФ вчера и сегодня идут траурные митинги всех скорбящих людей.

В России начался общенациональный траур по жертвам пожара в Кемерово

 

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Кемерово и возложил цветы к временному мемориалу. Глава государства провел совещание и ответил на вопросы журналистов. Он пообещал, что все виновные в трагедии будут наказаны и никто никого покрывать не будет. По всей стране приспущены государственные флаги. Пострадавшим на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» будет выплачена компенсация в 1 миллион рублей из бюджета Кузбасса и 3 миллиона выдадут семьям погибших владельцы торгового центра.

Соболезнования семьям погибших выразили главы иностранных государств и правительств, в том числе и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. На всех центральных телеканалах отменены развлекательные передачи и реклама. Многие интернет-ресурсы страны убрали с первых полос светские новости и разместили траурные ленточки. На данный момент земле преданы останки 18 человек и сегодня ожидаются похороны еще нескольких погибших.

СК РФ проводит необходимые действия по выявлению виновников трагедии. На данный момент задержаны четыре человека, которые подозреваются в действиях, приведших к массовой гибели людей.
Сергей Денисов
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