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| | В субботу Красную площадь и Мавзолей Ленина закроют для посещения

В субботу Красную площадь и Мавзолей Ленина закроют для посещения

Сегодня, 09:01
В Москве в эту субботу граждане не смогут посетить Мавзолей Ленина, а также побывать на Красной площади, так как доступ к ним будет ограничен из-за мероприятий, связанных с выпуском слушателей Краснознаменного училища.

В субботу Красную площадь и Мавзолей Ленина закроют для посещения

 

Официальные представители Федеральной службы охраны оповестили общественность о грядущих ограничениях в посещении Красной площади и Мавзолея, которые 31 марта будут недоступны. Согласно опубликованной информации, в субботу в указанном месте состоится выпуск слушателей столичного общебойцовского высшего ордена Ленина и Октябрьской революции при Краснознаменном училище.

Стоит напомнить, вчера в районе Манежной площади столичное правительство организовало площадку, на которой все граждане, желавшие проститься с погибшими в пожаре в кемеровском торговом центре, могли возложить в их память цветы у импровизированного мемориала. Мероприятие такого же типа прошло двумя часами позже, в 19:00 по московскому времени, на Пушкинской площади.
Александр Вест
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