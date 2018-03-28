В субботу Красную площадь и Мавзолей Ленина закроют для посещения

В Москве в эту субботу граждане не смогут посетить Мавзолей Ленина, а также побывать на Красной площади, так как доступ к ним будет ограничен из-за мероприятий, связанных с выпуском слушателей Краснознаменного училища.

Александр Вест

Официальные представители Федеральной службы охраны оповестили общественность о грядущих ограничениях в посещении Красной площади и Мавзолея, которые 31 марта будут недоступны. Согласно опубликованной информации, в субботу в указанном месте состоится выпуск слушателей столичного общебойцовского высшего ордена Ленина и Октябрьской революции при Краснознаменном училище.Стоит напомнить, вчера в районе Манежной площади столичное правительство организовало площадку, на которой все граждане, желавшие проститься с погибшими в пожаре в кемеровском торговом центре, могли возложить в их память цветы у импровизированного мемориала. Мероприятие такого же типа прошло двумя часами позже, в 19:00 по московскому времени, на Пушкинской площади.