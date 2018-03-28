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| | Макрон ввел во Франции обязательное дошкольное образование с трех лет

Макрон ввел во Франции обязательное дошкольное образование с трех лет

Сегодня, 08:55
Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с заявлением о том, что, начиная с 2019 года дети в возрасте от трех лет в обязательном порядке должны посещать детские сады. Информацию об этом распространяют сотрудники французских СМИ.

Макрон ввел во Франции обязательное дошкольное образование с трех лет

 

Как отмечается, до сегодняшнего дня во Франции обязательное обучение начиналось с шести лет, но также следует отметить, что с 1989 года каждому ребенку дано законное право на место в дошкольном учреждении с трехлетнего возраста. Французы называют их «материнскими школами».

Согласно данным министерства образования Франции, в 2015-2016 учебных годах практически 98 процентов трехлетних детей в стране и без указа проходили подготовительное образование к школьной поре, потому указ Макрона многие эксперты назвали, скорее, формальным. Тем не менее, отмечается, что упомянутая цифра неоднозначная в разных частях страны. В этот период в Париже в детских садах обучается около 93 процентов детей от трех лет, но на той же Корсике показатель составил лишь 87 процентов. На заморских территориях Франции показатель и вовсе еле достигает 70 процентов.

«Следует надеяться, что благодаря этому нововведению уже с начала учебного года в 2019 году мы сможет исправить столь неприемлемую разницу», - отметил Макрон в ходе конференции, посвященной проблемам дошкольного образования в стране.

Также он дал обещание, что в будущем дошкольное образование в стране останется одним из наиболее важных элементов для французской образовательной системы.
Николай Офицеров
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