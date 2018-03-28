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В Кемерово начинают прощаться с жертвами трагедии

Сегодня, 08:31
27 человек уже опознаны после произошедшего пожара в торговом центре в Кемерово. Представители местных средств массовой информации, ссылаясь на источник в МЧС России по Кемеровской области, сообщают, что останки 13 человек также подготовлены к выдаче родственникам для захоронения.

В Кемерово начинают прощаться с жертвами трагедии

 

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в минувшее воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где располагались все детские игровые зоны и кинозалы. Последняя информация указывает на то, что погибли 64 человека, среди которых большая часть дети. Известно также, что на просторах социальных сетей пользователи призывают не доверять этой информации, ведь погибших более 300, но, чтобы не разводить панику власти якобы не освещают их в официальной статистике.

В Кемерово сегодня проходят церемонии прощания с жертвами пожара. Хоронят их на четырех городских кладбищах: Солонечном, Центральном №2 и №5, Кировском. Помимо этого, в Томске будут погребены два ученика местного лицея №7.

По делу о пожаре под стражу уже взяты пять подозреваемых, среди которых отключивший систему пожарного оповещения охранник. В некоторых источниках утверждают, что он не имел ничего общего с пожарной безопасностью, а по профессии и вовсе был поваром.
Николай Офицеров
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