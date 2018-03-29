Министр образования Москвы Исаак Калина рад участию в создании проекта для пенсионеров

По информации портала «Татьянин День», состоялся
первый выпуск пенсионеров-студентов, прошедших обучение по программе «Серебряный
Университет». Более трёх тысяч пенсионеров Москвы ходили на лекции и
мастер-классы общеразвивающих программ, а 240 из них получили новые профессии ?
нянь, изготовителей кукол, озеленителей городских территорий.
На второй этап
обучения подали заявки более 9 тысяч человек, и, как сообщают в правительстве
Москвы, перечень специальностей будет расширен. Проект реализуется
департаментом труда и соцзащиты при участии департамента образования столицы.
Желающие получить новые знания обучались на базе Московского городского педагогического
университета (МГПУ) по гуманитарным, творческим, информационным и другим
направлениям. Программа обучения разработана после изучения потребностей
старшего поколения. Министр образования столицы Исаак Калина выразил удовлетворение,
что система образования столицы оказалась полезной для таких проектов и
пообещал, что ведомство расширит свое участие в проекте «Серебряный
университет». По его словам, подобные увлечения москвичей старшего поколения —
отличный пример для их внучат и правнуков.
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