Министр образования Москвы Исаак Калина рад участию в создании проекта для пенсионеров

По информации портала «Татьянин День», состоялся первый выпуск пенсионеров-студентов, прошедших обучение по программе «Серебряный Университет». Более трёх тысяч пенсионеров Москвы ходили на лекции и мастер-классы общеразвивающих программ, а 240 из них получили новые профессии ? нянь, изготовителей кукол, озеленителей городских территорий.

На второй этап обучения подали заявки более 9 тысяч человек, и, как сообщают в правительстве Москвы, перечень специальностей будет расширен. Проект реализуется департаментом труда и соцзащиты при участии департамента образования столицы. Желающие получить новые знания обучались на базе Московского городского педагогического университета (МГПУ) по гуманитарным, творческим, информационным и другим направлениям. Программа обучения разработана после изучения потребностей старшего поколения. Министр образования столицы Исаак Калина выразил удовлетворение, что система образования столицы оказалась полезной для таких проектов и пообещал, что ведомство расширит свое участие в проекте «Серебряный университет». По его словам, подобные увлечения москвичей старшего поколения — отличный пример для их внучат и правнуков.



