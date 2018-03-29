Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

"Прощай": Станислав Садальский прокомментировал уход из жизни Олега Анофриева Банан, ваниль и корица: Наполнители электронных сигарет убивают быстрее никотина Ольга Бузова попала на обложку Women`s Time Британец с лучшим протезом в мире приехал на фестиваль робототехники в Шатуре 30-летний житель Тольятти станцевал на кладбище в женском платье Украинский пранкер назвал слухи о сотнях погибших в Кемерово местью за Донбасс Huawei презентовала аналог наушников AirPods Причиной пожара в ТЦ «Зимняя вишня» мог стать умышленный поджог Ученые рассказали, что ошибались в размерах метеоритов, падавших на Землю Путин поручил провести проверку деятельности развлекательных центров России Facebook создал дополнительную защиту учетных данных Памятники на станции метро «Площадь революции» в Москве отреставрируют
| | Министр образования Москвы Исаак Калина рад участию в создании проекта для пенсионеров

Министр образования Москвы Исаак Калина рад участию в создании проекта для пенсионеров

Сегодня, 08:12

По информации портала «Татьянин День», состоялся первый выпуск пенсионеров-студентов, прошедших обучение по программе «Серебряный Университет». Более трёх тысяч пенсионеров Москвы ходили на лекции и мастер-классы общеразвивающих программ, а 240 из них получили новые профессии ? нянь, изготовителей кукол, озеленителей городских территорий.

Министр образования Москвы Исаак Калина рад участию в создании проекта для пенсионеров

На второй этап обучения подали заявки более 9 тысяч человек, и, как сообщают в правительстве Москвы, перечень специальностей будет расширен. Проект реализуется департаментом труда и соцзащиты при участии департамента образования столицы. Желающие получить новые знания обучались на базе Московского городского педагогического университета (МГПУ) по гуманитарным, творческим, информационным и другим направлениям. Программа обучения разработана после изучения потребностей старшего поколения. Министр образования столицы Исаак Калина выразил удовлетворение, что система образования столицы оказалась полезной для таких проектов и пообещал, что ведомство расширит свое участие в проекте «Серебряный университет». По его словам, подобные увлечения москвичей старшего поколения — отличный пример для их внучат и правнуков.

 

 


Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Школы Москвы оборудуют панелями с 3D-моделью Солнечной системы
Школы Москвы оборудуют панелями с 3D-моделью Солнечной системы

До 2019 года все кабинеты в школах Москвы оборудуют панелями с 3D-моделью Солнечной системы. Об этом рассказал руководитель Департамента образования столицы

Выпускникам «Серебряного университета» в присутствии Исаака Калины вручили сертификаты об окончании обучения
Выпускникам «Серебряного университета» в присутствии Исаака Калины вручили сертификаты об окончании обучения

22-го марта прошел дебютный выпуск «Серебряного университета». Этот образовательный проект стартовал в 2017-м году на базе МПГУ. Он предназначен для москвичей

Совет ректоров столицы поможет развитию предпрофессионального образования
Совет ректоров столицы поможет развитию предпрофессионального образования

В Москве 24 числа текущего месяца состоялось расширенное заседание президиума совета ректоров вузов Москвы и Подмосковья. В его рамках много говорилось о

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости