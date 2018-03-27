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| | Проектом строительства «Зимней вишни» занимались родственники из разных уровней правления

Проектом строительства «Зимней вишни» занимались родственники из разных уровней правления

Сегодня, 21:52
Разрешение на построение ТРЦ «Зимняя вишня» было получено из мэрии города Кемерово одной из родственников застройщика.

Проектом строительства «Зимней вишни» занимались родственники из разных уровней правления

 

При утверждении проекта на строительство детского торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня» в городе Кемерово оказалось, что в мэрии города сидела родственница застройщика. Именно она и помогла продвинуть на утверждение документы о разрешении строительства.

Ранее в помещении ТРЦ находилась кондитерская фабрика. Позже она была перестроена с 2009 по 2013 год в здание под торговый комплекс с развлечениями. Проект принимала Елена Комкова из городского комитета по строительству. Далее ним занимались в областном стройнадзоре, где на тот момент главной была свекровь госслужащей, Танзиля Комкова. В результате изучения проекта проблем не возникло, после чего заместителю мэра города оставалось подписать документ.

В результате огромного пожара, который произошёл в «Зимней вишне» пострадало более шести десятков людей, одной из причин такого количества жертв вероятнее всего являются нарушения в планировании строительства и экономии на пожарной безопасности, в результате чего не сработала дымоулавливающая сирена.
Дарья Дмитриева
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