В пригороде Москвы запустили телеграм-канал для врачей

Министерство здравоохранения столицы России сделали новшество для врачей пригорода. Теперь в Подмосковье функционирует телеграм-канал "Врачи Подмосковья".

Дарья Дмитриева

Данное новшество будет доступно для врачей Подмосковью, младший специалистов и студентов, которые только закончили медицинские учреждения и хотели бы пополнить свой багаж знаний. Телеграм-канал "Врачи Подмосковья" будет содержать информацию по текущим мероприятиям в сфере медицины, также будут данные о курсах повышения квалификации, поиск рабочих мест и другая неотъемлемая часть информации, для работников медицинских предприятий и всех, кто связан с этой сферой.Власти Подмосковья, в частности глава подмосковного министерства Дмитрий Марков, запускают в работу телеграм-канал "Врачи Подмосковья" с целью привлечения в свой регион новых кадровых специалистов. Н данный момент, более всего пригород столицы нуждается в терапевтах и педиатрах.