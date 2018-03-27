Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Скалолаз без ног три дня карабкался на Эверест на одних руках Певица Шакира испугала фанатов своей квадратной попой Питон, проглотивший тапку, попал в больницу Блогер обратил внимание на запертые аварийные выходы в школах Полмиллиона пользователей Android по ошибке скачали опасный вирус Обвисшей грудью, как у пожилой женщины, удивила модель из Victoria`s Secret Ученые обнаружили в человеческом организме новый орган В мире появились куклы-роботы для развлечения одиноких женщин Джонсон: Английская сборная не будет бойкотировать чемпионат мира в России Управляющая «Зимней Вишни» однажды сама чуть не погибла при пожаре Украинского пранкера подозревают в фейке про 300 погибших в Кемерово Mario и Zelda попали в ретро-проект
| | В пригороде Москвы запустили телеграм-канал для врачей

В пригороде Москвы запустили телеграм-канал для врачей

Сегодня, 19:53
Министерство здравоохранения столицы России сделали новшество для врачей пригорода. Теперь в Подмосковье функционирует телеграм-канал "Врачи Подмосковья".

В пригороде Москвы запустили телеграм-канал для врачей

 

Данное новшество будет доступно для врачей Подмосковью, младший специалистов и студентов, которые только закончили медицинские учреждения и хотели бы пополнить свой багаж знаний. Телеграм-канал "Врачи Подмосковья" будет содержать информацию по текущим мероприятиям в сфере медицины, также будут данные о курсах повышения квалификации, поиск рабочих мест и другая неотъемлемая часть информации, для работников медицинских предприятий и всех, кто связан с этой сферой.

Власти Подмосковья, в частности глава подмосковного министерства Дмитрий Марков, запускают в работу телеграм-канал "Врачи Подмосковья" с целью привлечения в свой регион новых кадровых специалистов. Н данный момент, более всего пригород столицы нуждается в терапевтах и педиатрах.
Дарья Дмитриева
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Власти Подмосковья запустили Telegram-канал для жалоб на «Ядрово»
Власти Подмосковья запустили Telegram-канал для жалоб на «Ядрово»

Власти Подмосковья запустили Telegram-канал, который создали для получения жалоб от местных жителей на плохой запах от полигона «Ядрово».

В Подмосковье проведут проверку по факту ампутации руки из-за халатности врачей
В Подмосковье проведут проверку по факту ампутации руки из-за халатности врачей

По факту ампутации руки у пациента, которая случилась якобы из-за халатности врачей в одной из больниц Подмосковья, начата служебная проверка. Инициатором

Полицейский бросился в канал имени Москвы, чтобы спасти женщину
Полицейский бросился в канал имени Москвы, чтобы спасти женщину

Сотрудник полиции Дмитровского района Подмосковья спас женщину, тонущую в канале имени Москвы. Пострадавшая была немедленно доставлена в больницу, однако врачи

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости