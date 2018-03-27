Скалолаз без ног три дня карабкался на Эверест на одних руках

Скалолаз из Австралии с ограниченными возможностями взобрался без помощи ног на вершину Эвереста.

Пелагея Лебединская

Скот Дулан, у которого с 17-летнего возраста парализованы обе ноги, получил предложение от создателей бренда спортивной одежды Apexgen в целях рекламы - взобраться на Эверест, после чего будет вознагражден 70 000 долларов. Молодой человек согласился, он готовился к походу целых восемь месяцев и ему это удалось. Скот Дулан поднялся на высоту 5364 метра над уровнем моря за десять дней. На седьмой день похода у молодого человека сломалась инвалидная коляска, и чтобы достичь своей цели он три дня взбирался вверх на одних руках. Во время подъема за три дня он использовал пять пар перчаток. Добравшись до лагеря на одних только руках, все начали восторгаться молодым человеком, однако он почувствовал вместо гордости унижение из-за своей неполноценности.Отметим, что Скот Дулан в 17 лет попал в автокатастрофу и сломал себе позвоночник, после чего на всю свою оставшуюся жизнь остался с парализованными ногами. Однако молодой человек не пал духом и стал увлекаться скалолазанием и покорил Эверест. Так своим поступком он показал пример другим людям инвалидам, что не стоит отчаиваться, а надо всегда стремиться к своей цели и тогда обязательно все получится.