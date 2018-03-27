Израиль демонтировал памятник, установленный Россией

Израиль убрал монумент библейскому царю Давиду на горе Сион в Иерусалиме. Создали скульптуру российские специалисты.

Никита Готский

Статую из бронзы мастера Александра Демина как подарок израильтянам преподнес отечественный благотворительный фонд Николая Чудотворца. Он являет собой изображение человека с арфой в руках. На создание обелиска потратили два миллиона долларов, его открытие состоялось десять лет назад.Государственной религией Израиля является иудаизм, он запрещает изображать людей без изъянов, в связи с чем ультраортодоксальные евреи неоднократно наносили монументу намеренный ущерб, к примеру, отбивали нос. Позже стало известно, что сложность заключается в форме уха. Если его нет или оно имеет дефекты, то данная конструкция обладает правом на существование. Иудеи считают, что изображение людей без уха не может восприниматься как изображение, в связи с чем оно не противоречит нормам религии.