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Блогер обратил внимание на запертые аварийные выходы в школах

Сегодня, 18:25
Российский блогер заметил, что в школах и садиках аварийные выходы из здания заперты на замки и опечатаны. Мужчина сомневается, что учителя и воспитатели сумеют в случае опасности оперативно снять пломбу и найти ключ.

Блогер обратил внимание на запертые аварийные выходы в школах

 

Согласно инструкции по противодействию терроризму в детских учебных учреждениях РФ, если нет охраны, все входные двери должны быть опечатаны. Российский блогер обращает внимание общественности на то, что в случае внезапной опасности воспитатель или учитель может не успеть найти ключ от двери, а это способно привести к трагическим последствиям. По версии следствия, в Кемерово в том числе и из-за неработающих аварийных выходов торгового центра пострадали находившиеся там дети и взрослые. На сегодняшний день известно о 64 погибших, среди которых большинство дети.

Блогер считает, что аварийные выходы в школах и детских садиках должны быть оборудованы специальными дверьми, которые могут открываться только изнутри и на которые не будет необходимости устанавливать замок.
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