Красноярский суд отказался снимать запрет с расследования Навального о Дерипаске

Суд отказался блокировать страницы в социальных сетях после иска влиятельного бизнесмена Олега Дерипаски из-за раскрытия его личной жизни на всеобщее обозрение.

Дарья Дмитриева

Судом было принято решение о рассмотрении жалоб Алексея Навального, основателя фонда борьбы с коррупцией, а также иски относительно Анастасии Вашукевич, известной как охотница на миллиардеров Настя Рыбка, и Александра Кирилова, известного как современный российский писатель Алекс Лесли. Рассмотрение будет проходить в закрытом режиме, так как жалобы были поданы в частном режиме ещё в средине февраля юристами фонда Навального и изданием «Медиазона».Страницы блога по просьбе Навального были внесены в перечень запрещённых. Так как в них была информация о расследовании фонда о Дерипаске и вице-премьере Сергее Приходько.Олег Дерипаска против того, что его фотографии и другие личные данные «выходят в свет» без его ведома и от посторонних личностей. Но пока моральную компенсацию он не получил.