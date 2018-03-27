Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Скалолаз без ног три дня карабкался на Эверест на одних руках Певица Шакира испугала фанатов своей квадратной попой Питон, проглотивший тапку, попал в больницу Блогер обратил внимание на запертые аварийные выходы в школах Полмиллиона пользователей Android по ошибке скачали опасный вирус Обвисшей грудью, как у пожилой женщины, удивила модель из Victoria`s Secret Ученые обнаружили в человеческом организме новый орган В мире появились куклы-роботы для развлечения одиноких женщин Джонсон: Английская сборная не будет бойкотировать чемпионат мира в России Управляющая «Зимней Вишни» однажды сама чуть не погибла при пожаре Украинского пранкера подозревают в фейке про 300 погибших в Кемерово Mario и Zelda попали в ретро-проект
| | Красноярский суд отказался снимать запрет с расследования Навального о Дерипаске

Красноярский суд отказался снимать запрет с расследования Навального о Дерипаске

Сегодня, 17:49
Суд отказался блокировать страницы в социальных сетях после иска влиятельного бизнесмена Олега Дерипаски из-за раскрытия его личной жизни на всеобщее обозрение.

Красноярский суд отказался снимать запрет с расследования Навального о Дерипаске

 

Судом было принято решение о рассмотрении жалоб Алексея Навального, основателя фонда борьбы с коррупцией, а также иски относительно Анастасии Вашукевич, известной как охотница на миллиардеров Настя Рыбка, и Александра Кирилова, известного как современный российский писатель Алекс Лесли. Рассмотрение будет проходить в закрытом режиме, так как жалобы были поданы в частном режиме ещё в средине февраля юристами фонда Навального и изданием «Медиазона».

Страницы блога по просьбе Навального были внесены в перечень запрещённых. Так как в них была информация о расследовании фонда о Дерипаске и вице-премьере Сергее Приходько.

Олег Дерипаска против того, что его фотографии и другие личные данные «выходят в свет» без его ведома и от посторонних личностей. Но пока моральную компенсацию он не получил.
Дарья Дмитриева
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Роскомнадзор отменил блокировку сайта Навального
Роскомнадзор отменил блокировку сайта Навального

После удаления штабом Алексея Навального информации о расследовании про бизнесмена Дерипаску, Роскомнадзор разрешил вернуть доступ к сайту политика. Ранее

Песков отказался комментировать независимое расследование Навального о Дерипаске
Песков отказался комментировать независимое расследование Навального о Дерипаске

Дмитрий Песков отказался комментировать независимое расследование о бизнесмене Олеге Дерипаске, которое провёл оппозиционер Алексей Навальный. "Не мог бы и не

В Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального проходят обыски
В Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального проходят обыски

В Фонде по борьбе с коррупцией Алексея Навального проходят обыски. Сам оппозиционер находится в СУ следственного комитета Москвы.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости