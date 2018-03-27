Дизайнеры украсят московскую станцию «Нагатинский затон» гигантскими рыбами

Стало известно, что платформу станции «Нагатинский затон» в московском метро должны украсить огромные рыбы. Об том рассказал один из победителей конкурса на архитектурный облик Москвы.

Стало известно, что архитектурное бюро «За бор» собирается оформить платформу московской станции метро «Нагатинский затон» изображениями больших рыб, которые плавают в столичных водоемах. Ранее «За бор» победил на конкурсе, где выдвигались разработки архитекторов по поводу внешнего вида города Москва.Победители рассказали, что такая концепция выбрана для того, чтобы «Нагатинский затон» не теряла свою концептуальную основу, ведь когда-то здесь был речной залив. Изображение рыб хоть один из самых наивных и очевидных вариантов оформления, но не менее привлекательный, считают руководители архитектурного бюро. Всего из керамогранита будет воспроизведено с энциклопедической точностью 12 видов рыб, которые обитают в водоемах столичного региона.