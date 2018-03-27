Перегон между «Саларьево» и «Столбово» накроют 6000-метровым навесом

Наземные перегоны между остановками «Саларьево» и «Столбово» в Москве накроют сплошными навесами. Об этом рассказали в местной мэрии.

Никита Готский

Сооруженные между станциями «Саларьево» и «Столбово» перегоны местные власти могут накрыть навесом общей протяженностью 6000 метров. Как утверждают столичные архитекторы, навес над наземной частью сможет защитить инфраструктуру от выпадающих дождя и снега в зимний период года, а также от несанкционированного попадания во время пути. Форма навеса повторит контур едущего электротранспорта. Высота деталей составит 5-14 метров, ширина станет меняться в зависимости от участка дороги.Ранее власти Москвы объявили конкурс на сооружение новых остановок метро на Сокольнической линии. На проект потратят больше 41 миллиарда рублей. Подрядчик построит 4 новых станции и модернизирует другую.Станции «Кузьминки» и «Выхино» вчера утром смогли справиться с большой загруженностью вагонов. В подземке установили новые точки продаж жетонов, автоматы по реализации билетов, все кассы работали в обычном режиме.