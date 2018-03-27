В Москве на Манежной площади организуют место скорби по погибшим в Кемерово

Жители Москвы с сегодняшнего дня смогут прийти на Манежную площадь и присоединиться к скорби близких погибших при пожаре в Кемерово.

О решении создать на Манежной площади мемориал памяти и скорби по гражданам страны, погибшим в ТЦ Кемерово, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. С просьбой организовать такое временное место к правительству Москвы обратилась Общественная палата города. По сообщению ОП, москвичи желают выразить соболезнования семьям умерших при пожаре и пострадавшим. Глава столицы поручил в краткие сроки должным образом организовать место проведения акции на Манежной площади, а также обеспечить техническую и организационную поддержку. Кроме того, будут предусмотрены все меры безопасности на территории. Памятное мероприятие начнется сегодня в 17.00 и продолжиться до конца следующего дня. Кроме того, москвичи смогут принять участие в акции на Пушкинской площади с 19.00, а также в представительстве Кемеровской области.Ранее стало известно, что 28 марта объявлено общенациональным днем траура в связи с трагическими событиями, произошедшими 25 числа в Кемерово. По официальным данным, трагедия забрала жизнь 64 человек, среди которых числятся и дети.