В Великобритании заключили брак трансгендер-солдат и трансгендер-актер

В Великобритании в узы законного брака вступила молодая пара невеста, которая до смены пола была мужчиной, а жених – женщиной. По их предположениям, если бы они не сменили свой пол, то могли и не встретить друг друга.

Пелагея Лебединская

Торжественная церемония бракосочетания состоялась 23 марта этого года в ратуше лондонского района Челси. 31-летний офицер-трансгендер Хана Уинтерборн вышла замуж за 40-летнего актера-трансгендера Джейка Грэфа. Молодая супружеская пара очень счастлива и планирует рождение детей, но, к сожалению, им придется обратиться к услугам суррогатной матери. Они надеются, что своим поступком помогут многим влюбленным парам-трансгейдерам, на своем примере, приобрести счастье и свою семью.Отметим, что молодые долгое время скрывали от общественности о своей смене пола, однако в последнее время решили открыть свою тайну и стать примером для остальных трансгейдеров.