Жители Великобритании любовались кислотной радугой

Британский начинающий фотограф Джон Кейн обнародовал в Сети снимок радуги, в которой палитра цветов преимущественно сосредоточена на кислотных оттенках. Многие пользователи были поражены красотой редкого природного явления.

Джон Кейн поведал о том, что зачастую он снимает на свой фотоаппарат большинство природных явлений, происходящих в его регионе. Однако, разместив очередной снимок в социальных сетях, Джон столкнулся с волной критики со стороны многих скептически настроенных пользователей, которые утверждали, что подобный эффект на снимке был достигнут с применением графического редактора. Сам начинающий фотограф объяснил, что снимок был загружен в Сеть именно благодаря его уникальности, настояв на том, что загружен был именно оригинал.

Александр Вест

Многие пользователи отметили, что подобное является огромной редкостью, поэтому фотограф может считать себя счастливчиком, запечатлев данное явление на камеру. Также некоторых пользователей смутила излишняя яркость радуги, которая якобы освещала округу своим свечением.